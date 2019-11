ММА Бен Аскрен се оттегли от спорта (видео) 19 ноември 2019 | 10:58 - Обновена 0



Congrats on an incredible career, @Benaskren! https://t.co/QyOFGbcQXo — BJ Penn (@bjpenndotcom) November 18, 2019 Той беше пуснат в UFC от ONE Championship, където акостира легендата Димитриъс Джонсън и така двамата бяха разменени между организациите.

Мая събмитна Аскрен и спечели дуела на граплърите

За съжаление още в първата си битка Бен видя доста трудности и едва не беше нокаутиран от Роби Лоулър. В крайна сметка Аскрен оцеля и записа противоречива победа със събмишън. Във втората си битка той беше тежко нокаутиран от Хорхе Масвидал за 5 секунди през юли, а миналия месец и Деймиън Мая го приключи. Така той навлезе в серия от 2 поредни загуби в ММА и обяви, че се оттегля, защото му предстои тежка операция:

"Е, мисля, че е очевидно това, което ще кажа. Оттеглям се от ММА и като цяло се оттеглям от всичко. Имам проблеми с бедрото и проведох разговор с моя лекар и двамата се разбрахме, че трябва да го подменя. Това е всичко от мен. Обмислях го цяла седмица. Благодарен съм за кариерата, която имах, въпреки че накрая не се случи така, както го исках. От доста години имам проблеми с бедрото, а когато започнах да тренирам през декември нещата станаха още по-зле. Говорих с много лекари и всички те казаха, че няма да мога да се бия, след като се оперирам." "I came up short. That's life. Tough s---."@Benaskren reflects on his UFC run (via @arielhelwani) pic.twitter.com/qCfVHlEIHe — ESPN MMA (@espnmma) November 18, 2019 Бен се оттегля от ММА на 35 години с рекорд 19-2-1 в ММА. Той е бивш шампион в полусредна категория на ONE и Bellator.

