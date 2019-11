Бейзбол Залата на славата вече постила червения килим за Дерек Джитър 19 ноември 2019 | 09:44 0



Освен Джитър сред новите кандидати изпъкват още няколко емблематични фигури в Мейджър лийг от края на 90-те години и първото десетилетие на новия век: Клиф Лий, Джош Бекет, Джейсън Джамби, Пол Конерко, Рафаел Фуркал, Боби Абреу, Алфонсо Сориано.



Derek Jeter highlights this year's Hall of Fame ballot.



What percentage of votes will he receive? pic.twitter.com/85Nc2D1VGN — MLB (@MLB) November 18, 2019

В анкетата на асоциацията на бейзболните журналисти в Америка (BBWAA) участват над 400 репортери, които попълват по десет имена в своите карти. За да бъде избран някой играч в Залата на славата, той трябва да присъства в поне 75% от бюлетините. Всеки предложен има право да остане в листата не повече от 10 г., ако получава поне 5% подкрепа. Вотът ще продължи до 31 декември, а резултатите ще бъдат обявени на 21 януари.



Междувременно на 8 декември специалната комисия "Модерна епоха" ще гласува за включване в Залата на славата на бивши бейзболисти, треньори и/или деятели, които са извън списъка на BBWAA. Целият випуск '20 ще бъде представен в музея в Купърстаун на церемония на 26 юли 2020 г.



With this release of the 2020 @officialBBWAA National Baseball Hall of Fame ballot, Hall of Fame voting season is officially under way! 64 days from now we’ll learn the final results for the Class of 2020 #HOF2020 Photo: Milo Stewart Jr. https://t.co/0inejJ8kDh pic.twitter.com/pVNV3uVoaZ — National Baseball Hall of Fame and Museum (@baseballhall) November 18, 2019

Ето всички кандидати за Залата на славата (в скоби са посочени резултатите на участвалите във вота през 2019 г.):



Боби Абреу, Джош Бекет, Хийт Бел, Бари Бондс (59,1%), Хосе Валверде, Омар Вискел (42,8%), Джейсън Джамби, Дерек Джитър, Андрю Джоунс (7,5%), Адам Дън, Раул Ибанес, Джеф Кент (18,1%), Роджър Клемънс (59,5%), Пол Конерко, Клиф Лий, Брад Пени, Карлос Пеня, Анди Петит (9,9%), Джей Джей Пуц, Мани Рамирес (22,8%), Брайън Робъртс, Скот Ролън (17,2%), Алфонсо Сориано, Сами Соса (8,5%), Били Уагнър (16,7%), Лари Уокър (54,6%), Чоун Фигинс, Рафаел Фуркал, Тод Хелтън (16,5%), Ерик Чавес, Гари Шефилд (13,6%), Кърт Шилинг (60,9%).



