Никой не може да спре безмилостния Тръмп

Световният шампион и лидер в ранглистата Джъд Тръмп продължава да трупа трофей след трофей в изумителната за него 2019 година. Асото в колодата защити успешно титлата си в Откритото първенство на Северна Ирландия след гръмка победа с 9:7 над Рони О’Съливан.

Суперлативите за Тръмп не спират да се нижат, тъй като за него това е 14-и ранкинг триумф, с който изпревари Дин Дзюнхуей във вечната класация на шампионите. Той запази в колекцията си трофея “Алекс Хигинс”, а World Snooker отбеляза, че в Белфаст се е провел ранкинг турнир номер 350.

"I saved my best for the final"@judd147t made four centuries on his way to a 9-7 final victory over Ronnie O'Sullivan in Belfast tonight.



The Ace in the Pack won by the same scoreline here 12 months ago #NIOpen pic.twitter.com/alTyr7iP96