Пламен Константинов: Не може да си позволим да загубим, след като водим с такава разлика

До сих пор переполняют эмоции после вчерашней встречи «Локомотива» с казанским «Зенитом»? Нас тоже, поэтому давайте вместе посмотрим и вспомним яркие фотомоменты! Полный фотоотчет по третьему игровому дню на нашем официальном сайте! @lookin_al

