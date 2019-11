Матич построи стадион и го кръсти на Жозе Моуриньо

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Неманя Матич спомогна финансово за построяването на стадион в родния си град Уб и го кръсти на името на Жозе Моуриньо.

Медиите в Сърбия пишат, че кокетният стадион в шестхилядния град е с капацитет за 500 души и се намира на метри от родния дом на Матич. Халфът е решил да кръсти съоръжението на името на Моуриньо заради огромното уважение, което има към португалеца, който му бе наставник в Челси и в Манчестър Юнайтед.

Nemanja Matic has built a new football ground in his hometown within Serbia...



He’s named it after Jose Mourinho. pic.twitter.com/DnkeebfF2S