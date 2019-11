Домакинът Бразилия обърна Мексико на финала на световното

Домакинът Бразилия спечели златото от световното първенство за юноши до 17 години след драматичен обрат срещу Мексико във финалния мач. "Ацтеките" поведоха с 1:0 на стадион "Базерао" с попадение на Брайън Гонзалес в средата на второто полувреме.

В 83-ата Кайо Жорже изравни от дузпа, отсъдена след намесата на ВАР. В третата минута на добавеното време Лазаро донесе победата, а с това и четвърта в историята титла за Бразилия. Лазаро във втори мач се превръща в герой за Бразилия, след като отбеляза победното попадение и в полуфинала за 3:2 срещу Франция.





They’ve done it! @CBF_Futebol are #U17WC champions for the 4th time 4 pic.twitter.com/1PqACO2Osa