Роналдо с рекорд по голове за Португалия

Предишното върхово постижение на Роналдо от 13 попадения за една година беше постигнато през 2016-а.

Роналдо, който играе за Португалия от 2003 година насам, вече има 99 попадения с националната фланелка и е на 10 гола от рекорда на иранския нападател Али Даеи.

99 international goals for Ronaldo and Portugal are on their way to #EURO2020!



