Гризман: Нужна е вяра в мен и всичко ще се получи от само себе си

Нападателят на Барселона Антоан Гризман говори за трудностите, които изпитва около адаптацията си към стила на отбора.

“Това не е най-лесното място. В нов отбор съм, различен клуб, трябва да се адаптирам към нова позиция на терена, но е нужно да работя върху това. Горд съм от това къде съм. Призовавам феновете да вярват в мен и всичко ще се получи от само себе си. Трябва да спечеля доверието на отбора и тогава ще съм готов. Аз съм футболист, който мисли повече за тима и как мога да помогна на съотборниците ми. Да, мога да бележа много повече, но това не е главната ми цел. Ако печелим трите точки, аз съм доволен от себе си”, заяви Гризман пред Telefoot.

Griezmann: "Barcelona? It's not the easiest place to play. It's a new club, a different club, new tactics. But you have to work, I'm proud of where I am. hey believe in me. I have to win the trust of the team and I will be ready." [telefoot]