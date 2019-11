Кристиано към свой съотборник: С мен Бразилия щеше да спечели още пет световни титли

Суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо е убеден, че ако беше бразилец, “Селесао” щеше да спечели още пет световни титли. Това разкри съотборникът му в “Старата госпожа” Данило , който е и национал на Бразилия.

“Познавам го още от съвместния ни период в Реал Мадрид. Хубаво е, че отново сме заедно в Ювентус. Освен голяма класа Роналдо притежава и внимание към детайла, което обяснява постигнатите от него резултати. Той дори ми каза, че ако играеше за Бразилия, ние щяхме вече да сме спечелили още пет световни титли”, сподели Данило пред DAZN.

