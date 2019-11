Маркес с ключова победа за Honda, Лоренсо се сбогува с MotoGP

Световният шампион за сезон 2019 в кралския клас на мотоциклетизма Марк Маркес записа 12-ата си победа за годината на испанската писта "Рикардо Тормо". С успеха си пилотът на Honda гарантира титлата при отборите на своя тим Repsol Honda. Маркес за пореден път не позволи на младия талант Фабио Куартараро да стигне до първата си победа в най-високия клас в MotoGP.

Дебютантът за сезон 2019 Куартараро стартира от своя шести полпозишън за годината във Валенсия. Стартът бе последният за сезон 2019, както и за петкратния шампион Хорхе Лоренсо, който днес сложи край на кариерата си в MotoGP. В негова чест на трасето присъстваше и бившият мотоциклетист Макс Биаджи.

Everyone wants the best possible view as @lorenzo99 heads to the grid for the final time! #ThankYouJorge | #ValenciaGP pic.twitter.com/fvFy4Azvk4 — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2019

Винялес и стартиралият осми Алекс Ринс със Suzuki се борят за третата позиция в генералното класиране на MotoGP зад Маркес и Довициозо, а Repsol Honda и Ducati - за титлата при отборите.

След много добър старт Милър поведе колоната от мотоциклетисти. Само няколко завоя по-късно Куартараро си върна лидерството след лек контакт с Милър. За третата позиция започна борба между Андреа Довициозо, стартирал шести, и Алекс Ринс. От тяхната битка се възползва единствено Маркес, който изпревари и двамата, а после се справи и с Милър и излезе зад Куартараро във втората обиколка.

Винялес направи още един неуспешен старт и падна с три места назад след първите завои, движейки се седми.

След първите пет обиколки Куартараро и Маркес започнаха да се откъсват от останалите пилоти начело.

В 7-ата обиколка Маркес атакува първата позиция и принуди Куартараро да напусне перфектната линия на завой номер 11. Испанецът поведе за първи път в състезанието.

Оттам насетне Маркес започна да изгражда преднина и до 12-ата обиколка авансът му спрямо Куартараро вече бе в размер на малко над половин секунда.

В 11-ата обиколка състезанието приключи за сателитния пилот на Honda Кал Кръчлоу, който падна на първия завой, а три завъртания по-късно инцидент на шестия завой претърпяха Данило Петручи с Ducati, Йоан Зарко със сателитна Honda и Икер Лекуона, който правеше дебюта си в кралския клас.

Separate crashes have taken out @LecuonaIker and @JohannZarco1 at Turn 6!



The debutant is up on his feet but Zarco is being stretchered away#ValenciaGP pic.twitter.com/Y4z2leMN82 — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2019

Повторения показаха, че трите падания на едно и също място нямат общо помежду си, но моторът на Лекуона удари Зарко. Французинът незабавно бе отведен в медицинския център на трасето.

В 17-ата обиколка на завой номер 4 падна и Франко Морбидели, докато междувременно вятърът на пистата започна доста да се усилва.

The cool, windy conditions are causing havoc! @FrankyMorbido12 joins the list of retirements at Turn 4! #ValenciaGP pic.twitter.com/lO3F7Pprm2 — MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2019

В същото време Маркес увеличи аванса си на върха на осем десети.

След първоначалния си напредък Доктора не успя да навакса още позиции, като зае осмото място след инцидентите на пилотите пред него. Хорхе Лоренсо пък се движеше извън топ 15 преди паданията на шестия завой, но след тях влезе в зоната на точките на 14-а позиция.

До финала на състезанието Маркес напредна със секунда и половина и за пореден път не позволи на Куартараро да спечели първата си победа в кралския клас.

От топ 3 стартираха още световният шампион за 2019-а с Honda Марк Маркес и сателитният пилот на Ducati Джак Милър. Четвърти на стартовата решетка се нареди Маверик Винялес с Yamaha, следван от Франко Морбидели с третата Yamaha.