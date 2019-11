Чарлс Оливейра продължи впечатляваща серия

Чарлс Оливейра продължи впечатляващата серия от победи с отказвания в леката категория на UFC. Той вече има шест поред в своя актив.

Рекордьорът по най-много успехи със събмишън този път използва своите кикбоксови умения. Бразилецът нокаутира Джаред Гордън на голямата галавечер в Сао Пауло.

Оливейра беше доста агресивен от старта. Той пласира три удара в комбинация, с които принуди реферът да спре срещата.

It doesn't need to hit the ground!



Oliveira KOs Gordon in round 1! #UFCSP pic.twitter.com/y0dPrOPIuu