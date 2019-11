Шотландски аутсайдер едва не шокира Шогуна

Шотландският аутсайдер Пол Крейг едва не хвърли голямата бомба на галавечерта на UFC в Сао Пауло. Той беше на косъм от победата срещу Маурисио Руа – Шогуна.

Британецът направи много силен първи рунд. Той стовари много тежки удари в главата на ветерана. 37-годишният бразилец беше прекалено бавен Той не успя да направи нищо, когато свали на земята Крейг.

A split draw!



How'd you have that scored at #UFCSP? pic.twitter.com/UFeu5ieeug