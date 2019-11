Жакаре Соуса разочарова и загуби своя дебют в лека-тежка категория

Бразилската ММА суепрзвезда разочарова своите фенове при дебюта в лека-тежка категория. Той отстъпи на Ян Блахович (Пол) в основния мач на голямата галавечер на UFC в Сао Пауло след съдийско решение с 1:2 гласа.

Соуса беше по-агресивният боец почти през целия мач, но неговите атаки бяха ялови. Бразилецът не успя нито веднъж да пренесе мача на земя.

Blachowicz gets it done in enemy territory!#UFCSP pic.twitter.com/j6UDWHroCC