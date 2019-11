Шампионът е детрониран, Тийм срещу Циципас на финала в Лондон

Eyes on the prize Thiem leads Zverev 7-5 at the #NittoATPFinals Set 2: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/m2y2aHMb9L

ВТОРИ СЕТ

Във втората част нямаше възможности за пробив до шестия гейм, в който Тийм реализира брейк. Зверев имаше две възможности да върне пробива мигновено, но не се възползва и Тийм се доближи още повече до победата при 5:2. Силите на германеца стигнаха само за още един гейм и Тийм се поздрави с шестата си победа срещу Зверев в осмия мач между двамата.

