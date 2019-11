Бердих и Ферер са сред звездите, които се сбогуваха с тениса през 2019 година

Some big names retiring from tennis in 2019…



Tomas Berdych

David Ferrer

Victor Estrella Burgos

Radek Stephanek

Max Mirnyi

Marcin Matkowski

Nicolas Almagro

Mikhail Youzhny

Marcos Baghdatis



Освен финалиста от “Уимбълдън 2010” Бердих, от тениса тази година се отказаха още кипърецът Маркос Багдатис (финалист на Australian Open 2006), испанецът Давид Ферер (финалист на “Ролан Гарос 2013”), Радек Щепанек (Чехия), специалистът на двойки Макс Мирни (Беларус), Николас Алмагро (Испания) и руснакът Михаил Южни (двукратен полуфиналист на US Open).





Former World No. 4

2005 Paris Masters Champion

2x Davis Cup Champion

2010 Wimbledon Finalist

6 Grand Slam semi-finals

Бившият №4 в света Томаш Бердих официално обяви оттеглянето си от професионалния тенис. 34-годишният чех реши да се оттегли вследствие на контузии, а освен него през 2019 година “довиждане” с тениса си взеха още няколко силни играчи, изявявали се по кортовете през новото хилядолетие. Те се появиха в зала “O2” в Лондон, където утре приключва поредното издание на Заключителния турнир на ATP.