Капитанът на Рома постави отбора преди себе си

Капитанът на Рома Алесандро Флоренци отказа да се оплаче от липсата на игрово време, като вместо това определи отбора за по-важен от себе си.

“Аз съм просто концентриран върху това да давам приноса си за Рома. Надявам се, че в близкото бъдеще ще направя избора пред треньора по-труден, но в момента той взима други решения и аз уважавам това. Щом съм капитан на Рома, трябва да бъда за пример. Както правех в предишните години, поставям отбора на първо място и определено преди себе си. Всички трябва да запазим тишина и да работим усърдно. Ако капитанът го прави, всички трябва да го следват”, заяви Флоренци пред Sport Mediaset.

