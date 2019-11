Тенис Циципас е на крачка да повтори голямо постижение на Григор 16 ноември 2019 | 20:08 - Обновена 0



копирано

"I remember myself being one of these kids watching the event. Dreams do come true."



Congratulations. @StefTsitsipas



: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/H2tV8qU3u5 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019 Григор е единственият в историята, който успява да спечели престижния турнир при дебютното си участие. Хасковлията срази Давид Гофен на финала през 2017 година, като белгиецът също бе дебютант. Циципас ще повтори това, ако утре се справи в директния спор за трофея с миналогодишния шампион Александър Зверев или Доминик Тийм.





“Помня как бях от децата, които гледаха този турнир и… никога не съм си представял, че ще съм тук, но това се случи. Мечтите наистина се сбъдват”, сподели непосредствено след голямата си победа развълнуваният младок. Playing Federer on one of the sport's biggest stages?



Stef takes nothing for granted @StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/MUydG0VbdZ — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2019 “Мога да науча толкова много от всички тези играчи, в това число и Роджър. Израснах, гледайки Роджър. Гледах го тук, гледах го на “Уимбълдън” и си пожелавах един ден да изляза на корта срещу него. Днес съм тук и изживявам мечтата си”, добави щастливият Циципас. Стефанос Циципас е само на една победа от това да повтори голямо постижение на най-добрия български тенисист Григор Димитров. 21-годишният гръцки талант се класира на най-големия финал в кариерата си днес, след като победи с 6:3, 6:4 Роджър Федерер в първия полуфинал на Заключителния турнир на ATP в Лондон.Григор е единственият в историята, който успява да спечели престижния турнир при дебютното си участие. Хасковлията срази Давид Гофен на финала през 2017 година, като белгиецът също бе дебютант. Циципас ще повтори това, ако утре се справи в директния спор за трофея с миналогодишния шампион Александър Зверев или Доминик Тийм.“Мога да науча толкова много от всички тези играчи, в това число и Роджър. Израснах, гледайки Роджър. Гледах го тук, гледах го на “Уимбълдън” и си пожелавах един ден да изляза на корта срещу него. Днес съм тук и изживявам мечтата си”, добави щастливият Циципас.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 993

1