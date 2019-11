Анди Руис почти нокаутира треньора си (видео)

Световният шампион по бокс в тежка категория Анди Руис пусна много любопитни кадри в социалните мрежи. Те са от тренировката на мексиканеца, който се готви за първа защита на поясите си срещу бившия световен шампион Антъни Джошуа. Реваншът между двамата ще се състои на 7 декември в Саудитска Арабия, а победителят трябва да се изправи срещу Кубрат Пулев.

На спаринга Руис раздава крошета към своя треньор, а едно от тях случайно влиза в главата на наставника му, който изглежда доста разклатен след инцидента.

I barely touched him What do you think? Retweet and let me know pic.twitter.com/1JsFQ6yXgc