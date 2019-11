Единият от възможните съперници на България се справи с Кипър (видео)

Отборът на Шотландия постигна победа с 2:1 като гост на Кипър в най-ранната среща от днешната програма на евроквалификациите. “Гайдарите” са сред възможните съперници на България в плейофите на Лигата на нациите, които могат да осигурят участие в Евро 2020.

FULL TIME | Cyprus 1 - 2 Scotland



Goals from Ryan Christie and John McGinn give Scotland all three points in Nicosia.



Up next is Kazakhstan on Tuesday at Hampden.#CYPSCO pic.twitter.com/XXZP9u8FYs