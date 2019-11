Пьонтек има пет мача, за да спаси бъдещето си в Милан

Полският национал беше привлечен от “росонерите” през януари, като стартира кариерата си в отбора по впечатляващ начин, разписвайки се 9 пъти в 18 мача във всички турнири, с което се превърна и в любимец на феновете на тима. През настоящата кампания той обаче има едва 3 гола в 12 срещи, само един от които е от игра. Това поставя бъдещето му в Милан под въпрос. Ако не успее да впечатли с изявите си в следващите пет двубоя, Пьонтек ще бъде отдаден под наем в друг отбор, като най-вероятно това ще е Дженоа, откъдето беше закупен.

