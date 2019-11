Пламен Константинов и Локо (Новосибирск) загряха за Зенит с чиста победа (видео)

View this post on Instagram

Завершили матч второго игрового дня победой «Локомотива» над «Югрой-Самотлор»! Впереди заключительный день полуфинала Кубка России, а вместе с ним и встреча с казанским «Зенитом». Самым результативным игроком нашей команды стал Павел Круглов, на его счету 15 очков. Также Алексей Родичев набрал 14 очков. «Локомотив» (Новосибирск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (26:24, 25:16, 25:23).

