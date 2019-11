Моторни спортове Куартараро надви Маркес в последната квалификация за сезон 2019 в MotoGP 16 ноември 2019 | 16:12 - Обновена 0



копирано

@FabioQ20 closes the year with his SIXTH pole position!



Can the @sepangracing rider's rookie season end in the grand manner tomorrow? #ValenciaGP pic.twitter.com/AdtECRyVF4 — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2019

В последната си квалификация в кралския клас на мотоциклетизма петкратният шампион Хорхе Лоренсо не успя да спечели 44-ия си полпозишън и завърши на едва 16-а позиция.



В началото на тренировката Маркес се възползва от въздушната струя на Роси. В следващите си обиколки Маркес подобри времето си, но на финала провали две от летящите си обиколки и не успя да отговори на темпото на Куартараро.



Сателитният пилот на Yamaha Франко Морбидели бе на косъм от падане на завой номер 2 от пистата "Рикардо Тормо", но задържа мотора си в чакъла и се върна на асфалта невредим. The final flying laps begin!



Time to deliver everything you've got! #ValenciaGP pic.twitter.com/mCNRCpQuOm — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2019 Зад топ 3 на стартовата решетка в неделя ще се наредят Маверик Винялес със заводска Yamaha, Морбидели и Андреа Довициозо с Ducati. Топ 10 допълват двойката на Suzuki Жоан Мир и Алекс Ринс, Кал Кръчлоу със сателитна Honda и Данило Петручи с втория Ducati. Пол Еспергаро с КТМ ще потегли 11-и, следван от ветерана в мотоциклетния спорт Валентино Роси. Потенциалният заместник на Лоренсо в Honda Йоан Зарко ще стартира 13-и със сателитната Honda. Сателитният пилот на Ducati Карел Ейбрахам претърпя инцидент на завой номер 1 и ще стартира едва 21-ви. Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро победи световния шампион в кралския клас Марк Маркес в последната квалификация за сезон 2019 в MotoGP във Валенсия. Младият французин бе единственият пилот с време под минута и 30 секунди в сесията и така спечели шестия си полпозишън в дебютния си сезон. Топ 3 зад Куартараро и Маркес допълва Джак Милър със сателитен Ducati.В последната си квалификация в кралския клас на мотоциклетизма петкратният шампион Хорхе Лоренсо не успя да спечели 44-ия си полпозишън и завърши на едва 16-а позиция.В началото на тренировката Маркес се възползва от въздушната струя на Роси. В следващите си обиколки Маркес подобри времето си, но на финала провали две от летящите си обиколки и не успя да отговори на темпото на Куартараро.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 266

1