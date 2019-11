Тиаго Силва също нападна Меси: Само гледа как да се налага на съдиите

Капитанът на Бразилия Тиаго Силва също изрази разочарованието си от поведението на колегата си от Аржентина Лионел Меси по време на вчерашната проверка между двата южноамерикански колоса в Рияд. Нападателят на Барселона беше обвинен от селекционера на бразилците Тите, че го е обиждал и като цяло се е държал надменно. На записите се вижда как Меси призовава наставника да мълчи в ситуация, в която той настоява пред съдията да му покаже жълт картон. За подобно нещо говори и Тиаго Силва.

“Меси искаше да командва, искаше той да свири мача - заяви играчът на Пари Сен Жермен. - Той изрита двама човека, но реферът не стори нищо. Това си беше втори жълт картон и изгонване. Аз отидох да споря със съдията за това, а Меси се хилеше. В Шампионската лига обаче той няма това предимство, защото съдиите са много по-строги. Там Лео не се опитва да се налага по такъв начин. Но има арбитри, които заради възхищението си от него, започват да отсъждат в негова полза. Възхищението към някого трябва стои настрана в такива случаи. Меси се стреми да принуждава арбитрите да му свирят нарушения. Обсъждахме това и с други футболисти от испанското първенство. Толкова много говорим за възпитание, но в същото време един от най-харесваните футболисти казва на един… добре, няма кажа “стар човек”, защото той (б.ред. - Тите) ще ми се ядоса, но казва на треньора да замълчи. Каквото и ще да е съперничеството, възпитанието трябва да е на първо място.”

Brazil 0-1 Argentina: Messi's penalty was parried away by Allison but he poked home on the rebound

He was featuring for the first time since being sent off against Chile back in July while Lautaro (lrft) is watched carefully by Brazil captain Thiago Silva and Alex Sandro pic.twitter.com/f6OMiXmDAI