Равно тегло за Ян Блахович и Джакаре преди UFC Fight Night в Сао Пауло (видео)

Основната бойна карта на събитието UFC Сао Пауло се очаква да започне около 03:00 ч. българско време и ще бъде излъчена на живо по MAX SPORT 2.



Главна карта:



• Ян Блахович (92.98 кг) - Роналдо Jacare Суоза (92.98 кг)

• Пол Крейг (92.98 кг) - Маурисио Руа (93.44 кг)

• Джаред Гордън (70.76 кг) - Чарлс Оливейра (70.30 кг)

• Антонио Аройо (83.91 кг) - Андре Мунис (84.36 кг)

Всички бойци от предстоящата галавечер на UFC Fight Night в Сао Пауло (Бразилия) преминаха успешно през официалното претегляне.Уастниците в главната битка за вечерта, Ян Блахович и Роналдо „Джакаре“ Соуза, „заковаха“ по 92.98 килограма.на везната. Бразилецът ще дебютира в полутежка категория пред родна публика и ще търси по-категорично представяне в новата си дивизия. Той записа три загуби в последните си п5 срещи и колебливите му резултати го отдалечиха от битка за титлата. Представителят на Полша записа пет победи в последните си шест двубоя и в момента се намира на пето място в ранглистата на полутежката категория.Пионерът на ММА Маурисио Руа се оказа по-тежък от опонента му Пол Крейг. Везната под него показа 93.2 кг. а при шотландецът стрелката се спря на 93 кг. „Шогуна“ за последно стъпи в клетката преди почти година, когато победи Тайсън Педро с ТКО. Това беше четвъртата му победа в последните му пет срещи, като единствен Антъни Смит не надделя над бразилеца. Крейг замяня Сам Алви и влиза в битката с три седмици предизвестие. Майсторът на събмишъните от Шотландия се състезава преди по-малко от два месеца и тогава отказа Винисиус Ферейра със събмишън в първия рунд.