Хамес няма да играе три седмици

Колумбийският полузащитник Хамес Родригес ще бъде извън терените три седмици заради контузия. Халфът на Реал Мадрид получи травма на коляното по време на тренировка, а прегледите показаха разтежение на кръстни връзки, което е по-леко от първоначалните прогнози.

Родригес ще замине на допълнителни прегледи в Маями. През този сезон Родригес записа 9 мача, вкара 1 гол и даде 1 асистенция във всички турнири.

The results of the MRI performed on James Rodríguez showed a distension in the knee ligaments. Initially he will need three weeks off field [@CaracolRadio] pic.twitter.com/dq2m1tOIEl