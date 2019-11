Моторни спортове Вижте специалната каска на Лоренсо за последния си кръг в MotoGP 16 ноември 2019 | 12:28 - Обновена 0



A special helmet for his final race...



Jorge Lorenzo going out in style #ThankYouJorge | #ValenciaGP pic.twitter.com/fdJtHDC8JA — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) November 16, 2019 Пилотът на Honda Хорхе Лоренсо кара със специална каска в последното си състезание в кралския клас на мотоциклетизма. Лоренсо излезе на пистата във Валенсия с първата си каска в кралския клас. Основен спонсор на нея е испанският бранд Chupa Chups, който подкрепя петкратния шампион в цялата му кариера. Лоренсо обяви края на кариерата си дни преди последния си старт.

