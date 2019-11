Моторни спортове Куартараро пред Маркес в третата тренировка от MotoGP във Валенсия 16 ноември 2019 | 11:57 - Обновена 0



There's still no stopping @FabioQ20!



The @sepangracing rider tops his third session in a row ahead of @marcmarquez93! #ValenciaGP pic.twitter.com/952cFejMCi — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2019

Сесията не мина без инциденти. Трима пилоти паднаха на студената писта "Рикардо Тормо", като Алейш Еспергаро с Aprilia претърпя два инцидента - в началото на тренировката на завой номер 4 и в края на сесията. Our first guest appearance of the morning on Marshal-Cam comes from @AleixEspargaro!



The Aprilia rider is unhurt after a crash at Turn 4! #ValenciaGP pic.twitter.com/mrz0rBBjJ1 — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2019

Инциденти претърпяха и сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу - на десети завой с висока скорост, както и сателитният пилот на Ducati Франческо Баная, който не овладя мотора си на излизане от питлейна. @calcrutchlow suffers a high-speed crash at Turn 10!



Thankfully, the Briton was straight back on his feet and has returned to the paddock! #ValenciaGP pic.twitter.com/hahRbnlAAp — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2019 @PeccoBagnaia appears to have lost control exiting pit-lane!



We're pleased to report that the @pramacracing rider is back on his feet! #ValenciaGP pic.twitter.com/uf1se4Y0K7 — MotoGP™ (@MotoGP) November 16, 2019

Всички топ пилоти с изключение на Хорхе Лоренсо и Алекс Ринс успяха да намерят директно място в Q2. Трети зад Куартараро и Маркес тренировката приключи Джак Милър със сателитен Ducati и Валентино Роси с Yamaha. Пети остана Франко Морбидели със сателитна Yamaha, следван от Маверик Винялес с четвъртата Yamaha и дуото на Ducati Данило Петручи и Андреа Довициозо. Топ 10 допълват Жоан Мир с втория Suzuki и Кръчлоу. Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро оглави и третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Валенсия. Младият французин записа по-добра обиколка от световния шампион за 2019-а Марк Маркес с Honda, който остана на втора позиция. Куартараро даде най-добри времена във всеки един сектор от трасето.Сесията не мина без инциденти. Трима пилоти паднаха на студената писта "Рикардо Тормо", като Алейш Еспергаро с Aprilia претърпя два инцидента - в началото на тренировката на завой номер 4 и в края на сесията.Инциденти претърпяха и сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу - на десети завой с висока скорост, както и сателитният пилот на Ducati Франческо Баная, който не овладя мотора си на излизане от питлейна.Всички топ пилоти с изключение на Хорхе Лоренсо и Алекс Ринс успяха да намерят директно място в Q2. Трети зад Куартараро и Маркес тренировката приключи Джак Милър със сателитен Ducati и Валентино Роси с Yamaha. Пети остана Франко Морбидели със сателитна Yamaha, следван от Маверик Винялес с четвъртата Yamaha и дуото на Ducati Данило Петручи и Андреа Довициозо. Топ 10 допълват Жоан Мир с втория Suzuki и Кръчлоу.

