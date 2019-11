Голямо треперене, но Швейцария успя

Швейцария направи решителна крачка към класирането си за Евро 2020. "Кръстоносците" взеха скъпоценна победа с 1:0 в домакинството си на Грузия и вече само чудо може да ги лиши от участие на еврофиналите.

В герой за отбора на Владимир Петкович се превърна дебютантът Седрик Итен. Любимецът на местния Санкт Гален влезе като резерва в 71-ата минута, а в 77-ата с глава отбеляза единственото попадение в мача. Така Швейцария стъпи на второто място в група "D" и при победа в последния кръг срещу аутсайдера Гибралтар ще се класира за Евро 2020. Ейре и Дания пък ще излязат в пряк двубой помежду си, като в по-изгодна позиция са датчаните, които ще намерят място сред финалистите и при равенство.

Въпреки че отдавна загуби шансове за първите две места и игра единствено за честта си, Грузия затрудни максимално домакините. През второто полувреме грузинците дори имаха по-чистите положения и можеха да си тръгнат със сензационен успех.

Началото беше за швейцарците, които на няколко пъти обстрелваха Гиорги Лория от далечна дистанция, но нито Денис Закария, нито Ренато Щефен съумяха да изненадат опитния страж. Рикардо Родригес също пропусна да открие резултата, а в 19-ата минута най-опасната контра на Грузия до почивката завърши с удар в гредата от паднало положение на Гиорги Квилитая.

