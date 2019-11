И Швеция е на еврофиналите, Румъния се провали (видео)

Швеция стана поредният отбор, който се класира за Евро 2020. Скандинавците победиха с 2:0 като гост Румъния в прекия двубой за второто място в група "F", в която безапелационен победител е Испания. Маркус Берг и Робин Куайсон вкараха головете за тима на Яне Андерсон. По този начин шведите събраха 18 точки с четири повече от Румъния и Норвегия.

Клаудиу Кешеру беше титуляр за румънците и остана на терена до 57-ата минута, когато отстъпи мястото си на Флоринел Коман. Нападателят на Лудогорец рядко играеше с топката, но успя да отправи два удара към вратата на гостите.

Швеция показа, че няма да се съобразява с домакинския фактор и беше по-добрият отбор от самото начало. Емил Форшберг правеше каквото си поиска със защитата на румънците почти всяка атака на "тре кронур" минаваше през него. В 18-ата минута Форшберг проби за пореден път и центрира към Берг, който с глава не остави шансове на Чиприан Татарушану.

Попадението стъписа румънците и те допуснаха няколко грешки в отбрана, които като по чудо не доведоха до нов гол във вратата им. Такъв обаче падна в 34-ата минута. Този път Берг влезе в ролята на асистент, а Робин Куайсон вкара петия си гол в квалификациите. В края на полувремето Кешеру шутира покрай вратата, притиснат от Виктор Линдельоф. Втората част започна със смяна в състава на домакините - Чиприан Деак отстъпи мястото си на Янис Хаджи. Въпреки желанието си, домакините с нищо не затрудняваха пведската защита. Скандинавците изцяло контролираха мача, а румънците се обезверяваха с всяка изминала минута.

Макар и вече да атакуваха по-рядко, шведите сравнително лесно стигаха до добри позиции. В 71-ата минута Албин Екдал се озова непокрит в наказателното поле и стреля силно, но топката се отби от напречната греда.

