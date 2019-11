eSports Българската емблема в гейминга ексклузивно пред Sportal.bg: Виждам се в Топ 5 в света! 15 ноември 2019 | 19:13 0



Sportal.bg. Феноменът с AWP в ръка заяви, че се вижда в Топ 5 на най-добрите играчи в света, като добави още, че има още много неща, които да покаже на феновете на Counter-Strike.

Oops.. Won another trophy pic.twitter.com/cG42WwPqom — Tsvetelin Dimitrov (@cerq) October 27, 2019

- Здравей! Вече от доста време живееш в САЩ. Свикна ли с тази огромна промяна?

- В началото ми беше доста трудно, но с всяко нещо се свиква. Заминаването ми се случи изключително бързо. Нямах много време да мисля, но новото предизвикателство ме накара да взема импулсивно решение, за което не съжалявам. Благодарен съм за подкрепата, която получих от семейството си.



- Ще ни разкажеш ли какво стана, за да се случи този светкавичен трансфер от NRG в Еvil Geniuses?

- ЕG се появи в много подходящ за нас момент. Условията, които ни предложиха, покриват нашите амбиции за развитие и трансферът вече е факт.



- След тази промяна вие постигнахте и феноменален успех на ESL One New York и на StarSeries Belek. Грабнахте два трофея, с който доказахте, че сте сред най-големите тимове в света. Разкажи ни за цялото приключения.

- Ние сме доволни от постигнатите резултати, но не трансферът е причина за тях. Винаги сме се стремeли към първото място и знаехме, че е възможно. Трябваше ни малко време, за да се стиковаме с новото попълнение в отбора /Stanislaw/ и сме много радостни, че това се случи точно, когато се присъединихме към тази легендарна организация.

Забележителен успех за българския гейминг!

- В последните месеци правиш изключителни неща! Това ли е най-силната ти форма до този момент в кариерата?

- Не мисля, че това е най-силната ми форма. Стремя се да се усъвършенствам всеки ден. Сигурен съм, че имам още много да покажа.



- Чувстваш ли се готов да бъдеш наричан най-добрият AWP играч в света?

- Уменията на всички играчи в отборите до Топ 10 са изравнени. Представянето е въпрос на кондиция и шанс. Голяма част от успеха зависи от това - ако ти е ден си най-добрият. Въпреки всичко мога да кажа, че се виждам в Топ 5 снайперистите.



- Какви са целите пред теб и EG?

- В краткосрочен план целта ни е да сме добре подготвени за следващия Major. Всеки от нас мечтае да го спечели, дори и Тарик, който вече е печелил един, както и да запазим първото място в световната ранглиста.



- Нека поговорим и за българския Counter-Strike. Каква е разликата между подготовката на геймърите у нас и в чужбина?

- Трудно ми е да кажа каква е разликата към днешна дата. През последните две години имам възможност да развивам този спорт на друго ниво. Имайки предвид опита си в български отбор, бих казал, че е необходимо по-сериозно, професионално отношение към играта.



- Смяташ ли, че имаме достатъчно качествени играчи в този eSport?

- Да, имаме много добри играчи. Убеден съм, че техните умения рано или късно ще бъдат забелязани и оценени.



- Какво трябва да се промени, за да имаме големи български организации?

- В момента съм доста далеч и не знам дали има развитие. Във времето, прекарано в българска организация, основен проблем беше намирането на спонсори, които да я поддържат и подпомагат развитието на този спорт.

Grinded our way back to upper bracket semis, playing renegades tomorrow https://t.co/SRFJKC2ezi pic.twitter.com/tUFmCMUELc — Tsvetelin Dimitrov (@cerq) October 24, 2019

- Вярваш ли, че един ден може да се върнеш в България и да заиграеш за български отбор?

- Аз съм българин. Родината ми липсва, но на този етап не мисля, че има организация, която да отговаря на амбициите ми.



- Какъв съвет би дал на родните геймъри, които мечтаят да тръгна по твоите стъпки?

- Да не се отказват от мечтите си. Колкото и да е трудно да се реализират в този момент. Надявам се това скоро да се промени. Упоритият труд, търпението и постоянството винаги водят към върха.



