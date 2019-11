Тенис Надал остана в играта, но чака загуба на Зверев (видео) 15 ноември 2019 | 19:14 - Обновена 0



The first set goes to @StefTsitsipas!



The World No. 6 edges a tense tie-break 7-6. #NittoATPFinals pic.twitter.com/QzJ2wZAfr8 — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019 В първия сет нямаше нито една точка за пробив и тайбрекът беше неизбежен. В него Циципас направи мини-пробив още в първата точка, а малко след това поведе с 4:2. Надал изравни за 4:4, но следващите три точки бяха спечелени от 21-годишния грък, който по този начин се пребори за първия сет.

Here comes, Rafa @RafaelNadal takes the second set 6-4 to level the match & it is GAME ON in London



: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/YxS9K9vKTS — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019 В хода на втората част Надал започна да притиска Циципас в подаванията на гръка и младокът в крайна сметка не издържа. В деветия гейм Надал реализира четвъртия си брейкпойнт в сета, а след първия пробив в двубоя затвори частта с помощта на собствения начален удар.

RAFA’S STILL ALIVE!@RafaelNadal defeats Tsitsipas 6-7, 6-4, 7-5 & he’ll now need Medvedev to defeat Zverev to make the semi-finals #NittoATPFinals pic.twitter.com/CjPjnY2Haq — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019 В решаващия трети сет Циципас правеше чудеса от храброст, за да не допусне пробив. И точно когато изглеждаше, че гръкът е близо до минимум тайбрек, Надал го пречупи. При 5:5 Надал показа невероятното си умение да печели точки от невъзможни позиции. След страхотен бекхенд по диагонала на Циципас испанецът отговори с още по-унищожителен удар, след който топката кацна на линията и донесе на носителя на 19 титли от “Големия шлем” точка за пробив. В крайна сметка Надал се пребори за пробива и това се оказа решаващо за победата на левичаря, станала факт след почти 3 часа игра.

Lift it high, @RafaelNadal



Year-end No. 1 for the fifth time in his career



: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/0aprsN8Ivu — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019 Циципас заби 11 аса (Надал пласира 6), но гръцкият тенисист така и не си извоюва нито една точка за пробив в цялата среща. Въпреки поражението, Циципас ще заеме в най-лошия случай второто място в групата, докато Надал е зависим от резултата в последния мач от груповата фаза на тазгодишното издание на турнира.

