Агентът на Белерин призна за интерес от Италия

Агентът на десния бек на Арсенал Ектор Белерин - Алберто Ботинес, разкри, че към играча има интерес от страна на италиански отбор.

“На него му харесва Италия и един клуб оттам има интерес към него, но не мога да разкрия кой е той. Белерин има дългосрочен договор и няма да е лесно да бъде пуснат от Арсенал, където е трети капитан. В момента той е концентриран върху задълженията си в клуба. Завърна се от една тежка контузия и постепенно си възвръща формата. Ще видим как ще мине сезонът”, заяви агентът пред “Скай Спортс”.

"He likes Italy, there’s already been interest from an Italian club but I can't reveal it. He has a long contract and it won’t be easy to take him away from Arsenal, he's their vice-captain. We'll see how the season goes."



- Albert Botines (Hector Bellerin's agent) pic.twitter.com/NVCeZDQni2