Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до 16-а поредна победа в Русия

Еще одна победа сегодняшнего дня – «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в полуфинале Кубка России! Впереди еще два домашних матча. Наибольшее количество очков команде принес Константин Бакун (15), следующим по результативности стал Марко Ивович – 13 очков, у Сергея Савина – 12. «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

