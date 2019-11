Теди Салпаров с първа загуба с Газпром-Югра в Русия

Обыгрываем «Газпром-Югру» в первом матче полуфинала Кубка России

#ЗенитГазпромЮгра - 3:0 (25:19, 25:22, 25:20)



First win in the Cup of Russia semifinals

@vczenitspb - @gazprom_ugra - 3:0 (25:19, 25:22, 25:20) pic.twitter.com/awDzOZ6P5U