Франция ПСЖ се възползва от проблемите на Наполи 15 ноември 2019 | 16:26 1



копирано





Част от основните играчи може да бъдат на пазара през януари, а сред тях е полузащитникът Алан, който от дълго време е трансферна цел на ПСЖ. Бразилецът обаче е следен и от Интер. Наставникът на парижани Томас Тухел има желание да подсили халфовата си линия, след като лятното попълнение Андер Ерера засега не оправдава очакванията.



Napoli are ready to listen to offers for Koulibaly and Allan next summer. Manolas was brought in to soften the blow of Koulibaly’s departure. (@DiMarzio) pic.twitter.com/bJo27hNXuC — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) November 14, 2019

В Неапол пък се заговори дори за продажба на клуба, а някои медии пуснаха информация, че собствениците на ПСЖ са заинтересовани да купят Наполи. Пари Сен Жермен може да се възползва от проблемите на Наполи през зимния трансферен прозорец. След разочароващи резултати от началото на сезона се стигна до конфликт между президента Аурелио Де Лаурентис и играчите и треньорския щаб. Ситуацията стана още по-неприятна, след като феновете на тима се настроиха срещу някои от играчите и ги подложиха на тормоз. Част от футболистите дори наеха лични бодигарди, за да се пазят от привържениците, и имат желание да напуснат Неапол.Част от основните играчи може да бъдат на пазара през януари, а сред тях е полузащитникът Алан, който от дълго време е трансферна цел на ПСЖ. Бразилецът обаче е следен и от Интер. Наставникът на парижани Томас Тухел има желание да подсили халфовата си линия, след като лятното попълнение Андер Ерера засега не оправдава очакванията.В Неапол пък се заговори дори за продажба на клуба, а някои медии пуснаха информация, че собствениците на ПСЖ са заинтересовани да купят Наполи.

Още по темата

1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 926 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1