Куартараро най-бърз и във втората тренировка във Валенсия, Роси с второ падане

Сателитният пилот на Yamaha в MotoGP Фабио Куартараро записа най-бързата обиколка във втората свободна тренировка от състезателния уикенд на шампионата във Валенсия. Французинът направи същото и в сутрешната сесия, с което затвърдява отличната скорост на Yamaha. Подобно на първата сесия, Валентино Роси претърпя още едно падане, което обаче му костваше значително време.

Доктора падна с мотора си в 12-ата минута от тренировката на "Рикардо Тормо" на десетия завой. Заради инцидента той трябваше да смени мотора и състезателния си костюм и се върна на пистата 13 минути преди края на сесията, което означава, че изпусна половината тренировка.Инцидент претърпя и сателитният пилот на Ducati Джак Милър на втория завой от трасето. Австралиецът бързо се изправи и не загуби особено време от инцидента.С най-добро темпо зад Куартараро, на 0.148 сек завърши Маверик Винялес със заводска Yamaha, следван от световния шампион за 2019-а Марк Маркес с Honda. Именно Маркес бе начело на по-голямата част от тренировката. Седем минути преди финала й талантът на Suzuki Жоан Мир първи заплаши постижението на Маркес. В крайна сметка Мир остана едва седми, а между Маркес и него се вмъкнаха Милър, Франко Морбидели със сателитна Yamaha и Алекс Ринс със Suzuki.Топ 10 зад Мир допълват Алейш Еспергаро с Aprilia, Андреа Довициозо с Ducati и фаворитът за заместник на Хорхе Лоренсо в Honda Йоан Зарко. Валентино Роси завърши с 14-о време провалената си тренировка, а Лоренсо - с 16-о.