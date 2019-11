Бейл: Изпитвам по-голямо вълнение, когато играя за Уелс

“Определено изпитвам по-голямо вълнение, когато играя за Уелс. Заедно съм с по-възрастните играчи, откакто бяхме в юношеския отбор до 17 години. Сякаш играеш с приятелите си в парка в неделния ден, нормално е. В Уелс говоря своя собствен език и се чувствам по-комфортно. Този факт обаче не променя това, което правя на терена. Където и да съм, винаги давам 100% на терена. Това е, към което винаги се стремя.

Критиките на испанските медии? Те си имат тяхно мнение за мен. Чувал съм разни истории за мен, но не им обръщам внимание. Аз се опитах да се завърна възможно най-бързо. Моите приятели ми изпращат забавни снимки или нещата, които пишат за мен. За да бъда честен, тези неща ги намирам за забавни. Един от вестниците беше написал, че съм имал тройно боги (термин в голфа - б.р.), а аз никога не съм имал такова. Поне да ми бяха приписали албатрос (друг термин в голфа - б.р.)! Забавно е. Някои от нещата, които съм видял, хората не ги разбират и не знаят за какво става въпрос, така че ги намирам за много забавни.

Gareth Bale says he enjoys international duty more than time with Real Madrid pic.twitter.com/hss85dJj9t