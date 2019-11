Спорт и бизнес LE PHOTOGRAPHE Syrah 2017 е с най-високо отличие в страната с най-голям пазар в света! 15 ноември 2019 | 15:20 0



LE PHOTOGRAPHE Syrah 2017 оглави класацията на българските вина в най-престижния и влиятелен конкурс в Китай и се нареди сред най-големите международни медалисти. Виното на знаковата за България изба Братя Минкови спечели двоен златен медал и званието „Вино на годината“ на международния конкурс Chinа Wine and Spirits Awards`19 (CWSA). Най-добрият печат на одобрение на процъфтяващия китайски пазар.



CWSA е барометър за търсенето на качествени вина в световен мащаб. Това е най-значимият конкурс в Китай, един от най-големите и перспективни пазари за вино в света. Там се определят тенденциите в стила и характера на вината за целия континент. За да се спечели златен медал, или по-високо отличие, в тази престижна надпревара е нужно представеното вино да е с изключителни характеристики. И не само! Класацията се следи внимателно от всички търговци и им служи за ориентир при разглеждането на важни фактори като отличното съотношение цена – качество, визия на продукта и отличаване спрямо конкуретни вина.



Фокуса при LE PHOTOGRAPHE е върху създаването на виното, докато е още на лозето. Вината са деликатни и с много приятни автентични сортови аромати, което е отражение на „тероара“ в месността „Терзийски баир“, близо до с. Венец. Уникалното съчетание на богати почви, обилно слънчево греене и специфичен релеф придават на LE PHOTOGRAPHE Syrah 2017 зрялост, балансиран вкус и дълбок пурпурен цвят с виолетови оттенъци. Допълнително, гроздето за тези вина се бере, ронка и сортира на ръка, а отлежаването им е в стари френски бъчви.



LE PHOTOGRAPHE Syrah 2017 е елегантно вино, разкриващо аромати на зряла вишна, къпина, с нюанси на черен пипер, кедър, кожа, табак и дим. Кадифените и зрели танини изграждат гъвкавото и елегантно тяло до прекрасният му спокоен, но впечатляващ финал с усещане за зрял плод и пикантни поправки. Виното отлежава 12 месеца в 225-литрови стари барици от френски дъб и притежава потенциал да се развива в бутилка до 5-8 години.



