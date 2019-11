Уникалните постижения, с които Надал завършва годината като №1

За пети път в кариерата си Рафаел Надал завършва годината като №1 в света. Това стана възможно след загубата на Новак Джокович от Роджър Федерер с 4:6, 3:6 в решаващ мач от груповата фаза на Заключителния турнир на ATP в Лондон.

For the 5th time, @RafaelNadal will finish the year as No.1 pic.twitter.com/J2qplSlYdp — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019

Днес ще стане яно дали и самият Надал ще се класира на полуфиналите, но едно е сигурно - няма кой да измести испанеца от първото място, на което той се настани на 4 ноември, сваляйки от върха Джокович.

"I'm gonna get you the year-end no.1 ranking..."@rogerfederer @rafanadal pic.twitter.com/DQOqphbYaf — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019

2004 Federer

2005 Federer

2006 Federer

2007 Federer

2008 Nadal

2009 Federer

2010 Nadal

2011 Djokovic

2012 Djokovic

2013 Nadal

2014 Djokovic

2015 Djokovic

2016 Murray

2017 Nadal

2018 Djokovic

2019 Nadal



When's the EOY No.1 dominance going to end? pic.twitter.com/c5JHTjUYOs — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019

Oldest Year-End No. 1 in #ATP Rankings History

1 - @RafaelNadal, 33, in 2019

2 - @DjokerNole, 31, in 2018

3 - Rafael Nadal, 31, in 2017

4 - Ivan Lendl, 29, in 1989

5 - @AndreAgassi, 29, in 1999#NittoATPFinals — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 14, 2019

С по 5 завършвания на годината като №1 са още трима играчи - Федерер, Джокович и Джими Конърс. Рекордьор с 6 е Пийт Сампрас.Надал пък е най-възрастният тенисист в историята на ранглистата на ATP (от 1973 година насам), който приключва годината като №1. Левичарят от Манакор в момента е на 33 години. Испанецът завършва като номер едно и през 2008, 2010, 2013 и 2017 година. 11-годишната разлика между първия и последния път, когато е финиширал като №1 е рекордна. Надал е и първият, който успява да финишира като №1 пет пъти, без да го е правил в поредни години.През настоящия сезон носителят на 19 мейджър титли Надал спечели 4 титли - 2 от “Големия шлем” (US Open и French Open) и 2 от категорията “Мастърс 1000” (Рим и Канада).