Хендерсън: Бях готов да убия Луис Суарес

Капитанът на Ливърпул Джордан Хендерсън разкри за случка от началото на престоя си в “ Анфийлд ”, в която тогавашният му съотборник Луис Суарес си навлякъл неговия гняв. Уругваецът подписа с отбора през януари 2011 година, а няколко месеца по-късно халфът, тогава едва 20-годишен, също стана част от мърсисайдци.

“Опитвах се да давам най-доброто от себе си. Щом си футболист, винаги има критики и хората се съмняват в теб през цялото време. Тогава бях млад играч и имаше едно-две неща, които Луис правеше по време на тренировка и които не ми се харесваха. Те ме караха да не се чувствам достатъчно добър, за да бъда в отбора. Вдигаше си ръцете, с което искаше да каже ”Какво по дяволите правиш?”, сякаш мястото ми не беше там. Това наистина ме нарани. Направи го три пъти, след което избухнах и бях готов да го убия. От този момент нататък обаче имах добри взаимоотношения с Луис. В следващия мач изработих гола му. След това той се отнасяше брилянтно към мен, а аз много се сближих с него. Той беше още един голям играч, откогото се учех”, сподели Хендерсън пред подкаста на Джейми Карагър The Greatest Game.

