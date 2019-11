Моторни спортове Кръчлоу и Зарко са двамата фаворити за мястото на Лоренсо в MotoGP? 15 ноември 2019 | 13:46 - Обновена 0



Петкратният мотоциклетен шампион Хорхе Лоренсо обяви оттеглянето си от света на спорта броени дни преди последния си старт в кралския клас. Той напрви това година преди да изтече договора му с конструктора Honda, а това поставя въпроса кой ще заеме неговото място. Според коментатора на BT Sport Нийл Ходжсън фаворитите са двама - сателитният пилот на Honda Кал Кръчлоу - и бившият пилот на КТМ Йоан Зарко, който в момента замества Такааки Накагами в сателитния тим. "Honda може да поставят Кръчлоу там. От тримата сателитни пилоти той е най-добрият избор. Един от проблемите на Кал обаче би бил спонсора. В момента той си партнира с Monster, които са нещо като доживотен партньор. Той няма да може да остане с тях, защото заводският отбор е спонсориран от Red Bull. От друга страна Кал обмисля скоро да сложи край на кариерата си. Все пак кой не иска да бъде в най-добрия отбор, дори и само за една година? Кал е добър приятел със собственика на Monster и е възможно той да му позволи да се възползва от възможността", коментира Ходжсън. There’s not much Jorge Lorenzo hasn’t accomplished in this sport



Формата на Лоренсо се влоши след контузии този сезон, които стопиха мотивацията му да се адаптира с новия мотор. "Травма в гърба е нещо много сериозно. Лоренсо счупи същата част от гърба си, както направи и Уейн Рейни, който се парализира. Той знае добре тези неща и не иска да рискува. Кой може да го вини? Той е мултимилионер и петкратен световен шампион. Каква кариера само!", допълни Ходжсън.

