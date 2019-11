Лека атлетика Хейнова е Атлет №1 на Чехия за трети път 15 ноември 2019 | 13:39 - Обновена 0



Зузана Хейнова беше избрана за Атлет №1 в Чехия за трети път в кариерата си. След като миналата година я измъчваха контузии, тя успя да се завърне към топформа през 2019 г. “Много хора ме отписаха миналата година. Разбира се, това не беше добре да мен. Отговорих им, опитвайки се да докажа, че все още мога да постигам добри резултати”, каза Хейнова.

View this post on Instagram A post shared by Zuzana Hejnová (@zhejnova) on Nov 11, 2019 at 11:50am PST Хейнова, която беше №1 сред атлетите в Чехия през 2013 и 2015 г., изпревари в подреждането петия от Световното първенство в хвърлянето на копие Якуб Вадлейч и бронзовия европейски медалист в тласкането на гюле Томаш Станек. Треньорката й Дана Яндова пък беше избрана за №1 сред наставниците, изпреварвайки Ян Железни. Тя стана едва втората жена в историята с тази награда.



Тази година Хейнова завърши пета във финала на 400 метра с препятствия на Световното в Доха.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 100

