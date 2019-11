Роси: Лоренсо е сред най-големите в модерната ера на MotoGP

Ветеранът в мотоциклетния спорт Валентино Роси коментира оттеглянето на трикратния световен шампион в кралския клас Хорхе Лоренсо. Испанецът обяви решението си три дни преди последното си състезание и година преди да изтече договора му с Honda.

We just can imagine how hard was to write every of these words



Here's @lorenzo99's original speech to announce his retirement pic.twitter.com/tOGc6DsVhV