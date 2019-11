Куартараро най-бърз в първата тренировка във Валенсия, падане за Роси

Dramatic start to the weekend for @PirroRider!



The Ducati wildcard has stopped with flames coming from his machine! #ValenciaGP pic.twitter.com/n3iPXDIznW — MotoGP™ (@MotoGP) 15 ноември 2019 г.

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро записа най-бързата обиколка в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Валенсия. Той постигна това с последната си обиколка на пистата "Рикардо Тормо", оставяйки сателитния пилот на Ducati Джак Милър втори, а световния шампион за 2019-а Марк Маркес - трети.Тренировката започна с инцидент за тест пилота на Ducati Микеле Пиро, който този уикенд кара с "уайлд кард". Моторът на италианеца се запали в осмата минута, докато пилотът бе на пистата. Той веднага изкара машината в чакъла, където маршалите с пожарогасители овладяха ситуацията. Малко преди края пък падане със 120 км/ч на четвъртия завой претърпя ветеранът в спорта Валентино Роси.За по-голямата част от сесията Маркес бе на първото място, но не успя да отговори на последните летящи обиколки на конкуренцията. Зад него на четвърто място остана Маверик Винялес със заводска Yamaha, следван от Франко Морбидели с трета Yamaha. На шесто място тренировката завърши Жоан Мир от Suzuki, а зад него се наредиха Пол Еспергаро с КТМ, Доктора, Андреа Довициозо с Ducati и Алекс Ринс с втория Suzuki.Последната си първа тренировка в MotoGP Хорхе Лоренсо приключи на 18-о място. Фаворитът за неговото място в Honda Йоан Зарко записа 13-о време.В тренировката тежко падане претърпя и Карел Ейбрахам със сателитен Ducati на десетия завой от трасето.