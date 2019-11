Стърлинг подкрепи Гомес след освиркванията

"Към всички фенове - исках да оставя нещата там, където са, но днес трябва отново да говоря. Беше трудно да гледам и чувам как мой съотборник получава освирквания за нещо, което е моя вина. Джо не е направил нищо нередно. Не ми е приятно да чувам подобни неща по адрес на човек, който работи много и прекара тежка седмица", написа Стърлинг в “Туитър”.

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard..