Когато цифрите не се нуждаят от коментар

Суперзвездата Кристиано Роналдо продължава да преследва всевъзможни голови рекорди. Снощи той направи хеттрик за разгромната победа на Португалия над Литва с 6:0, която доближи тима на Фернандо Сантош до класиране за Евро 2020. Кристиано вече има 10 гола от старта на квалификациите и отстъпва в подреждането при стрелците само на Еран Захави и Хари Кейн, които са се разписвали по 11 пъти.

Роналдо е отбеляза своите голове в 10 мача, докато Захави и Кейн са взели участие в 11 срещи на своите отбори. В топ 10 на голмайсторите има и българска връзка благодарение на нападателя на Лудогорец Клаудиу Кешеру, който е вкарал 6 гола до момента.

