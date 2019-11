Киотаро Фуджимото се закани на Дюбоа

Японският кикбоксьор Киотаро Фуджимото има тайно оръжие, с което ще победи непобедения британски талант в тежка категория Даниел Дюбоа. Двамата ще се бият на 21 декември.

„Моят противник е гигант. Изглежда голям и силен като мечка. Малко е плашещо да се биеш с мечка. Затова взех за спаринг парнтьор една панда.

JAPAN'S BIG HOPE? Kyotaro Fujimoto talks about harsh times as a heavyweight, aiming for @AnthonyFJoshua and his colourful image.



INTERVIEW HERE: https://t.co/l3seuBEeWb pic.twitter.com/XWcbCEFkwi