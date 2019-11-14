Национални отбори

Десподов: 12 мача не можем да се усмихнем (видео)

14 ноември 2019 | 21:10 - Обновена
Крилото на българския национален отбор Кирил Десподов бе разочарован след поражението с 0:1 от Парагвай. Футболистът на Щурм (Грац) се включи в игра през второто полувреме.

България - Парагвай@@@

"Не съм имал контузия. Не знам откъде се появи тази информация. Днес играх 45 минути и съм готов за неделя. Мисля, че се получи добра проверка преди мача с Чехия. Играхме по-добре през второто полувреме. Създадохме положения пред тяхната врата, но нямахме късмет. Парагвай е сериозен отбор. На всички ни тежи много. 12 мача не можем да се усмихнем. За един професионален футболист това е катастрофално. Няма страх в нито един мач. Излизам с желание, когато играя за България. С Чехия сме наказани. Сами си го направихме. От дните, в които сме работили с Дерменджиев, ни повтаря, че вярва в нас".



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Ввв
(Гост) 11
отговор
15 ноември 2019 | 02:11

Просто тъпо поколение ! Рейтинг: 0 0

Fen na bal4ik
(Гост) 10
отговор
15 ноември 2019 | 01:21

Do vapros ????evala brad prav si to4no taka dano da te razberat Рейтинг: 2 0

ВЪПРОС????
(Гост) 9
отговор
15 ноември 2019 | 01:01

НАЙ ДОБРЕ СЕ УСМИХВАТЕ ПО ФЕЙСБУКА И ДРУГИТЕ "МРЕЖИ" МИШОЦИ ТАКИВА. КАК НЕ ВИ Е СРАМ, ЧЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ НЕРВИРА НА БЕЗДУШИЕТО КОЕТО ЦАРИ, НЕУСЪЗНАТИ ЖЕНЧОВЦИ Рейтинг: 4 0

Fen na bal4ik
(Гост) 8
отговор
15 ноември 2019 | 00:51

Kire ti dokato si tam nie pobeda nyama da vidim mars ot natzionalnia odbor kosmonavt takav bokluk smotan Рейтинг: 2 0

альооу
(Гост) 7
отговор
14 ноември 2019 | 23:44

Кире,нъл са ръзбрахми дъ ни съ обадаш Рейтинг: 4 0

ДПС за робите
(Гост) 6
отговор
14 ноември 2019 | 23:22

Важното е че след мача се усмихвата под дъжд от салфетки по чалготеките Рейтинг: 8 0

Петко Льо
(Гост) 5
отговор
14 ноември 2019 | 23:15

Така става когато се дава думата на простаци, некадърниц, и космонавти- плещят глупости вместо да играят и затова и нямат победа вече повече от година. Рейтинг: 7 1

Bobormcf
(Гост) 4
отговор
14 ноември 2019 | 22:21

Е после се усмихвате в плаза.нямате проблем.мързеливи мърди.. Рейтинг: 9 0

Тишо
(Гост) 3
отговор
14 ноември 2019 | 21:44

Десподов, бъди оптимист погледни нещата от хубавата страна! Вече 12 години нямате загуба на европейско първенство! Рейтинг: 8 1

Bat Gosho
(Гост) 2
отговор
14 ноември 2019 | 21:38

ходете се почерпете в 33 днес играхте добре Рейтинг: 9 2

Чичо Глиган
(Гост) 1
отговор
14 ноември 2019 | 21:27

ЗАЩОТО ВСИЧКИ СА КАТО ТЕБЕ НЕКАДЪРНИЦИ.ФУТБОЛИСТА НАГОДИНАТА НЕ ЗНАЕ ОСНОВНИ НЕЩА НА ФУТБОЛНИЯ ТЕРЕН ПАЛЯК. Рейтинг: 13 5 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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