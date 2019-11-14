Десподов: 12 мача не можем да се усмихнем (видео)

Крилото на българския национален отбор Кирил Десподов бе разочарован след поражението с 0:1 от Парагвай. Футболистът на Щурм (Грац) се включи в игра през второто полувреме.
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"Не съм имал контузия. Не знам откъде се появи тази информация. Днес играх 45 минути и съм готов за неделя. Мисля, че се получи добра проверка преди мача с Чехия. Играхме по-добре през второто полувреме. Създадохме положения пред тяхната врата, но нямахме късмет. Парагвай е сериозен отбор. На всички ни тежи много. 12 мача не можем да се усмихнем. За един професионален футболист това е катастрофално. Няма страх в нито един мач. Излизам с желание, когато играя за България. С Чехия сме наказани. Сами си го направихме. От дните, в които сме работили с Дерменджиев, ни повтаря, че вярва в нас".
(Гост) 11
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Просто тъпо поколение ! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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Do vapros ????evala brad prav si to4no taka dano da te razberat Рейтинг: 2 0
(Гост) 9
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НАЙ ДОБРЕ СЕ УСМИХВАТЕ ПО ФЕЙСБУКА И ДРУГИТЕ "МРЕЖИ" МИШОЦИ ТАКИВА. КАК НЕ ВИ Е СРАМ, ЧЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ СЕ НЕРВИРА НА БЕЗДУШИЕТО КОЕТО ЦАРИ, НЕУСЪЗНАТИ ЖЕНЧОВЦИ Рейтинг: 4 0
(Гост) 8
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Kire ti dokato si tam nie pobeda nyama da vidim mars ot natzionalnia odbor kosmonavt takav bokluk smotan Рейтинг: 2 0
(Гост) 7
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Кире,нъл са ръзбрахми дъ ни съ обадаш Рейтинг: 4 0
(Гост) 6
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Важното е че след мача се усмихвата под дъжд от салфетки по чалготеките Рейтинг: 8 0
(Гост) 5
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Така става когато се дава думата на простаци, некадърниц, и космонавти- плещят глупости вместо да играят и затова и нямат победа вече повече от година. Рейтинг: 7 1
(Гост) 4
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Е после се усмихвате в плаза.нямате проблем.мързеливи мърди.. Рейтинг: 9 0
(Гост) 3
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Десподов, бъди оптимист погледни нещата от хубавата страна! Вече 12 години нямате загуба на европейско първенство! Рейтинг: 8 1
(Гост) 2
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ходете се почерпете в 33 днес играхте добре Рейтинг: 9 2
(Гост) 1
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ЗАЩОТО ВСИЧКИ СА КАТО ТЕБЕ НЕКАДЪРНИЦИ.ФУТБОЛИСТА НАГОДИНАТА НЕ ЗНАЕ ОСНОВНИ НЕЩА НА ФУТБОЛНИЯ ТЕРЕН ПАЛЯК. Рейтинг: 13 5