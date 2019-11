Тенис Перфектен Федерер сломи Джокович в Лондон и остави Надал на върха 14 ноември 2019 | 23:25 - Обновена 0



Носителят на 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер постигна 22-ра победа в 49-ия сблъсък с Новак Джокович и се класира за полуфиналите на Финалния турнир в Лондон. Маестрото беше перфектен на сервис и сломи съпротивата на знаменития си съперник с 6:4, 6:3. За първи път от 2015 година великият швейцарец побеждава Ноле, който пък напуска Финалите на АТР и се сбогува с шанса да измести Рафаел Надал от върха на световната ранглиста. За пети път в кариерата си Рафа ще властва в епилога на сезона. През 2015-а именно в групите в Лондон бе последната досега победа на Федерер над Джокович, който имаше серия от пет успеха над този съперник, включително паметния финал тази година на “Уимбълдън”. Утре ще станат ясни другите полуфиналисти, след като от група “Бьорн Борг” напред продължават Доминик Тийм и Федерер.

ПЪРВИ СЕТ



Джокович реализира бекхенд-уинър по диагонала и заби първия си ас, но когато не вкарваше първия си сервис, Федерер успяваше да влезе в разиграване и да затруднява сериозно съперника от основната линия. Грешка от форхенд на сърбина даде шанс за пробив, но той впоследствие се избави от повече неприятности, натискайки бекхенда на Маестрото. Великият швейцарец значително по-лесно спечели своето първо подаване с доста по-къси точки, като също отбеляза първия си ас. HUGE start for @rogerfederer



Джокович отново не бе убедителен на сервис, но нивото на Федерер от основната линия бе забележително, а бекхендът му пронизваше по отличен начин защитата на съперника. Маестрото направи пробив на нула с типичния си стил на ранно взимане на топката и пределна агресивност в отиграванията - 2:1. Джокович направи хубав форхенд-уинър по обратния диагонал и минаващ бекхенд край мрежата, за да поведе с 15-30 в следващия гейм, но сервисите на Федерер след това го изведоха до затвърждаване на брейка.

Ноле също повиши агресията от форхенд на свое подаване и въпреки че отново имаше трудности, все пак намали изоставането си на 3:2. Маестрото продължаваше да намира желаните места за пласиране на началните си удари и не оставаше интрига - 4:2. Джокович взе подаването си, но при сервисите на Федерер почти не се играеше тенис и бързо се стигна до ситуация 5:3. Ноле все пак се измъкна от ситуация 0-30 и "остана в сета" със серия невърнати начални удари, но Федерер завърши по уникален начин с нов сервис-гейм на нула за 6:4.



ВТОРИ СЕТ



Федерер поведе с 15-40, но бе матиран с минаващ удар от бекхенд при втория си шанс за пробив, а после регистрира една от редките си непредизвикани грешки в мача - форхенд по обратния диагонал в мрежата. Джокович се пребори и излезе победител в последвали две агресивни размени от основната линия и все пак поведе с 0:1.



В началото на следващия гейм Джокович се хвана за дясното рамо, което явно му причиняваше някаква болка. Въпреки това той за първи път стигна до 40-40 на посрещане, благодарение на двойна грешка на Федерер, ретур-уинър и минаващ бекхенд край мрежата. Два прекрасни сервиса осигуриха на Маестрото спечелване на гейма за 1:1.

Bringing the heat when it matters most



С чудесен бекхенд-уинър по диагонала за 40-30 20-кратният шампион от "Шлема" се постара да вгорчи сервис-гейма на съперника, който иначе изглеждаше, че ще е първият по-безпроблемен. В крайна сметка Джокович се промъкна до аванс от 1:2. Началният удар на Маестрото не бе толкова зловещо ефективен, като той направи и нова двойна грешка, а Ноле спечели дълго разиграване от основната линия и се добра до точка за пробив за първи път в сблъсъка. Отново сервисът измъкна швейцареца, като той записа 10-ия си ас.



Непредизвикана грешка от форхенд на Джокович го вкара в беда при 0-30, а после хубав ретур на Федерер прати топката ниско в краката на сърбина и той не можа да изпълни правилно бекхенда си. Първият брейк-бол бе отразен, но вторият - не. Федерер демонстрира завидна защита с подсечен бекхенд и дочака грешка от предната страна на ракетата на Ноле, за да поведе с 3:2.



Двамата си размениха по един успешен сервис-гейм за 4:3, но подаванията на Маестрото бяха все така безпощадни и нямаше шанс за никакви интрига и съревнование. Поредната непредизвикана грешка на Джокович доведе до 0-40, а неуспешен опит за сервис-мрежа от негова страна осигуриха мечтания завършек за феновете на Фед и Рафа - 6:4, 6:3 и първа победа над Ноле от 2015-а.

