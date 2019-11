Тенис Беретини се разделя с Финалите на АТР с престижна победа 14 ноември 2019 | 17:51 0



копирано

Матео Беретини се постара да запомни позитивно дебютното си участие на Финалите на АТР с престижна победа над Доминик Тийм със 7:6(3), 6:3 за 78 минути в последен двубой от груповата фаза. Така италианецът напуска надпреварата с една победа на сметката си, след като преди това отстъпи на Роджър Федерер и Новак Джокович, които пък ще определят вторият класирал се за полуфиналите в Лондон. THIS IS BERRETTINI'S DAY



Matteo Berrettini defeats Dominic Thiem 7-6 6-3 for his first win of the #NittoATPFinals. pic.twitter.com/BsKTYOiS0P — ATP Tour (@atptour) November 14, 2019 Беретини е първият изобщо италианец в историята с победа на сингъл на Финалите на АТР, като следващата седмица му предстои участие във финалния сблъсък за “Купа Дейвис”. Тийм определено не бе на нивото, което демонстрира в предишните си два двубоя срещу Федерер и Джокович, но пък и Беретини успя с продукцията си да оправдае присъствието си сред осемте най-добри в английската столица. Ending on a high



Matteo Berrettini becomes the first-ever Italian to win a singles match at the ATP Finals, beating Thiem 7-6 6-3! #NittoATPFinals pic.twitter.com/DFBdzmIX4p — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2019

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1017 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1